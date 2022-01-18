Karaman’da eğitime kar tatili

KARAMAN (İHA) – Karaman’da aniden bastıran kar yağışı hayatı etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Karaman Valiliği merkez ve merkeze bağlı okulların yarın geçerli olmak üzere 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Akşam saatlerinde yoğun şekilde yağmaya başlayan kar kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar ise Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda lapa lapa yağan karın keyfini çıkararak kartopu oynadı. Kar yağışının güzel olduğunu belirten Ali Sevilmiş, "Geçen yıl kurak geçmişti. Bu yağış iyi oldu. Keyfini sürüyoruz" dedi.

Kar yağışı yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan Sertavul Geçidi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karaman’dan Mersin yönüne gidecek olan tırlar, yakıt istasyonlarında bekletilirken, küçük araçların da zincirsiz seyretmelerine izin verilmiyor. Karaman Belediyesi ekipleri de şehir merkezinde kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Karaman Valiliği de okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 19 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim, çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

Karaman’da yoğun kar yağışının yarın da devam edeceği tahmin ediliyor.