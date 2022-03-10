Karaman’da eğitime kar tatili

Karaman’ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ve yarın ara verildi.

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Karaman’da etkisini sürdürüyor. Karaman’ın Başyayla ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitim ve öğretime bugün öğleden sonra ve Cuma günü ara verildi. Başyayla Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirterek, bugün öğleden sonra ve Cuma günü olmak üzere ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyurdu.