Karaman’da “Çay koy geliyoruz, birlikte okuyoruz’’ projesi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde öğretmen Mustafa Doğan ve ilçe kütüphane görevlisi Murat İşlek ile birlikte başlattıkları “Çay koy geliyoruz, birlikte okuyoruz” projesi kitap okuma alışkanlığını ailelere teşvik ediyor.

İlçede “Çay koy geliyoruz, birlikte okuyoruz” projeyle yola çıkan bir öğretmen ve bir kütüphane görevlisi Ermenek’te okuma kültürünün aile ortamında gelişmesi amacıyla hane hane dolaşarak projeyi uygulamaya başladı. Birlikte kitap okuduktan sonra okudukları bölüm ile ilgili bilgi alış verişi yapıyorlar. Aileler yapılan ziyaretlerden çok memnun olduğunu ve okuma kültürü açısından çok faydalı olduğunu söylüyor.

Öğretmen Mustafa Doğan, “Biz öncelikle sınıfımızda bir etkinlik başlattık. Bu ortak okuma saatiydi, günün belli bir saatinde genelde akşam saatinde tüm sınıf bir haberleşerek, mesajlaşarak okuma saatini başlatıyor ve beraber okuyorduk. Daha sonra bunu aileleri de ziyaret edelim diye düşündük ve her öğrencimize bir akşam ayırmaya karar verdik. Bunu yaparken de ilçemizin kütüphanesinden de yardım aldık. Kütüphanecimizle beraber başlattık çalışmayı. Slogan olarak da kendimize “Çay koy geliyoruz, birlikte okuyoruz’ u seçtik. Çok da güzel oldu. Aileler de bize destek verdi bu anlamda. Akşam genelde yedi civarında ailelerimizi ziyaret ediyoruz, belli bir süre, yarım saat kadar beraber okuyarak okuma üzerinde sohbetler ediyoruz. Bunun yanında çocuklarımızın akşam saatlerini ya da boş vakitlerini nasıl daha iyi değerlendirebilir ailelerimizle bunu konuşuyoruz. Öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz, bizim temel başladığımız nokta, çıkış noktamız da şudur Atatürk’ün ‘öğretmenler gelecek nesil sizin eseriniz olacaktır’ esas bunun devamında söylediği‘ eserinizin de kalitesini, değerini ortaya çıkaracak olan sizin beceriniz ve özverinizdir’ sözüdür. Temel aldığımız çıkış noktamız budur. Bu şuur ile hareket ediyoruz, öğrencilerimize zaman ayırmaya çalışıyoruz" dedi.

“Tatlı yerine kitap okusunlar”

Öğretmenlerini evlerinde misafir eden öğrencilerden Tunahan Ay (12), "Bence faydalı bir etkinlik. Herkesin evinde yapılması gereken bir etkinlik. Yemekten sonra tatlı yerine kitap okusunlar. Çocuklar gitsin ailelerine hadi desinler. Zaten arkamızdan geliyor ailelerimiz" dedi.

Misafir olunan ailenin küçük ferdi Oğuzhan Ay da, “Misafirliğe gittiklerinde önce biraz sohbet etsinler, ondan sonra kitaba başlasınlar. Her akşam yarım saat, çocukları varsa hadi desin ve ailesi de gelsin topluca kitap okusunlar“ diye konuştu.