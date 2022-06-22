Karaman POMEM’de 427 polis adayı mezun oldu

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden (POMEM) mezun olan 427 polis adayı için tören düzenlendi.

Okulun spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Karaman POMEM Müdürü Ramazan Engin Öztürk, 27. Dönem Polis Destek Eğitiminin Kasım 2021’de başladığını hatırlatarak, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetine mezunlarımızın hukukun üstünlüğü etkisi çerçevesinde devletine bağlı, adil ve tarafsız olarak hiçbir sıkıntı olmaksızın görevlerini yürüteceklerine inancım tamdır. Mezun olan Polis Akademisi öğrencileri yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da yaptığı konuşmada, mezun olan tüm polis memurlarını tebrik etti. Merkezin, kurulduğu günden bugüne 2 bin 351 mezun verdiğini ifade eden Akkoyun, "Polislerimiz yurdumuzun dört bir yanında, ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için büyük özveri ve fedakarlık içinde çalışmaktadır. Şimdi bu kutlu görevi üstlenme sırası sizlerde. Sizlerden mensubu olmaktan gurur duyduğumuz necip milletimize en güzel şekilde hizmet etmenizi bekliyoruz. Sizlerden vatandaşlarımıza karşı şefkatli olmanızı beklerken, daima hukuk kurallarına riayet eden ve koruyan, bu çerçevede de suç ve suçluya karşı da kararlı duruşunuzu her zaman muhafaza eden bir duruş sergilemenizi bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından yemin ederek kep atan polis adayları mezun olmalarının sevincini birbirlerine ve ailelerine sarılarak kutladı. Törene, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri ve mezun olan polislerin aileleri katıldı.