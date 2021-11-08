Karacabeyli minikler artık “Ana Kucağı”nda

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu döneme damgasını vuran en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri’nden biri daha Karacabey’de eğitime açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019-2020 eğitim döneminde 6 merkez ile eğitime başlayan Ana Kucağı Eğitim Merkezleri zincirine yeni halkalar eklenmeye devam ediyor. Halen 15 Ana Kucağında 112 öğretmenle yaklaşık 3 bin öğrenciye okul öncesi eğitim verilirken, artık Karacabeyli minikler de Ana Kucağı’na sahip oldu. Ana Kucağı’nın 16’ncı şubesi olan Karacabey’de, Karacabey Belediyesi tarafından tahsis edilen binada 3 sınıfta 65 öğrenci eğitim görüyor. Aynı zamanda BUSMEK olarak da hizmet verecek binanın Ana Kucağı bölümünde bulunan yemekhanede ise miniklerin sabah ve ikindi öğünü ile tüm kırtasiye ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Karacabey Ana Kucağı Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey’in gerek tarımı gerekse de gelişen sanayisi ile Bursa’nın en kıymetli ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Sağlıklı bir şehrin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceğini hatırlatan Başkan Aktaş, içme suyu hatları ile ilgili çalışmalar devam ederken, yakında kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile ilgili çalışmalara da başlayacaklarını kaydetti. Kendisini en mutlu eden hizmetlerden birinin de Ana Kucakları olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Çocuklarımızın heyecanını, mutluluklarını görünce ben de çok mutlu oluyorum. Okul öncesi eğitim gerçekten çok önemli. Bu çocuklar, bizim geleceğimiz. Bu şehrin, bu ülkenin geleceği onlar. Onlara en güzel şekilde sahip çıkmamız lâzım. Şimdilik 3 sınıfta 65 öğrencimiz eğitim görecek. Ancak taleplere göre, ihtiyaçlara göre yeni alanlar oluşturup bu sayıyı artırabiliriz” dedi.

Binanın ikinci bölümünün de BUSMEK olarak hizmet vereceğini hatırlatan Başkan Aktaş, öğrenmenin yaşının olmadığını hatırlatarak, tüm Karacabeylileri BUSMEK kurslarına davet etti. Halen kayıtların alındığını ve şimdilik 270 başvuru olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, hem Ana Kucağının hem de BUSMEK’in Karacabeylilere hayırlı olmasını diledi.

Hasat zamanı

Törende konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da seçim öncesi hep ‘üçlü olsun güçlü olsun’ sözlerini dile getirdiğini hatırlatarak, bu uyum sayesinde hayata geçirilen yatırımlarda şimdi hasat zamanı olduğunu vurguladı. Özkan, “Merkezî hükümet tarafından yapılan Gölecik Yeşildere Barajı devam ediyor. Otoyol çalışması bitti. TEKNOSAB hızla ilerliyor hatta bazı fabrikalarda üretim başladı. Bizim en büyük destekçimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş. Altyapıdan üst yapıya her alanda bizim yanımızda ve uyum içinde çalışıyoruz. Ben Ana Kucağı başta olmak üzere ilçemize katkıları nedeniyle Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Aktaş ve protokol mensupları merkezi gezip, çocuklarla şarkılar söyledi, oyunlar oynadı.