Karacabey’de metruk binalar bir bir yıkılıyor

Karacabey Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki metruk binalarla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Belediye ekipleri son bir ayda Tabaklar, Saadet ve Yeşildere mahallelerinde metruk bina yıkımlarını gerçekleştirdi. Vatandaşlar hem hayatî risk taşıyan hem de kötü kullanımlara müsait olan bu yapıların yıkılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye Başkan Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece şehir merkezi değil kırsal mahallelerimizde de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda tespitlerimizi yapıp, metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, risk taşıyan bu metruk binalar, çoğu yerde inşaat yapılana dek otopark olarak da kullanılabiliyor. Bu durum, özellikle şehir içindeki trafik kaosuna neşter oluyor. Gelen şikayetlerin yanı sıra Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin tespitleriyle muhtarlarımızla da görüşerek bu yıkımları gerçekleştiriyoruz” dedi.

Öte yandan, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kullanılmayan ve yıkılmak üzere olduğu için de tehlike arz eden binalarla ilgili yer sahipleri ile irtibata geçilerek, binaların yıkımları titizlikle gerçekleştiriliyor.