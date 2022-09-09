Karabük’te valilikten parasını alamayan müteahhit okulun kapılarını kilitledi

Karabük’te okulun yapımını üstlenen müteahhit, Valiliğe bağlı Özel İl İdareden parasını alamadığını iddia ederek kapıları kilitleyip eşyaların içeriye taşınmasına izin vermedi.

Karabük’te 2021 yılı Temel Eğitim Yapım Programında yer alan 16 derslikli Şehit Metin Arslan İlkokulu’nun yapımında sona gelindi. 2022 - 2023 Eğitim Öğretim dönemi için pazartesi kapılarını açacak olan okulun bahçesine getirilen malzemelerini içeriye taşımak isteyen öğretmenler kapıların kilitli olduğunu fark etti. Kapıların açılması için işçilerden yardım isteyen öğretmenlere kararın müteahhit tarafından verildiği iletildi. İddiaya göre Valiliğe bağlı Özel İl İdareden müteahhidin parasını alamadığı gerekçesiyle kapıyı kilitlediği ve malzemeleri içeriye aldırmadığı öğrenildi.

Pazartesi günü açılması planlanan okulda yaşanan sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulması için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.