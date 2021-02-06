Karabük’te köy okullarında yüz yüze eğitim hazırlıkları devam ediyor

Köy okullarının 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayacağının açıklanmasının ardından Karabük’te yüz yüze eğitim için önlemler çerçevesinde hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada köy okullarında yüz yüze eğitme geçileceğini açıklamıştı. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Şehit Faik Başkaya İlkokulu ve Üçevler Ortaokulu’nda yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Akbaş ilçeleri ile beraber 10 köy okulu ve 1666 öğrenci ile 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayacaklarını söyledi.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitimde Karabük’te ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, “Geçen sene mart ayında başlayan bu süreç eğitim-öğretimi yakından etkiledi. Biz de bakanlığımızın talimatıyla uzaktan eğitime devam ediyoruz. Bu uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerimizin bütün problemlerini sıkıntılarını halletmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda da öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle destek vermeye çalışıyoruz. Bu süreçte bazı öğrencilerimizin, bazı velilerimizin tablet ihtiyacı oldu. Tablet ihtiyacı ile ilgili de Karabük’te güzel bir çalışma yaptık. Bakanlığımızdan gelen tabletlerimiz var. Bir o kadar da Karabük’te hayırseverlerimizin vermiş olduğu destekler var. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim gibi verimli olmasa da Karabük’te ciddi anlamda bir sıkıntı yaşamadığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Akbaş, Karabük’te “Okulum Temiz Belgesi” almayan okul olmadığını ifade ederek, “Geçen hafta yapılan kabine toplantısından sonra Milli Eğitim Bakanı’mız bir açıklama yaptı. 15 Şubat 2021 itibariyle köy okullarımızı açıyoruz. Valimizin talimatları ile okullarımızı geziyoruz. Ciddi manada bir problemimiz yok. Eksiklerimize bakıyoruz. Eksiklerimiz noktasında da bundan önce Milli Eğitim Bakanı’mızın talimatıyla ‘Okulum Temiz Belgesi’ çalışması yapmıştık. Hangi öğrencinin nerede oturacağı, öğretmenin nerede bulunacağı, kantinden spor salonuna ve bahçe düzenlemesine kadar hangi çalışmaların yapılacağı belliydi. Biz de zaten Karabük genelinde Okulum Temiz Belgesi almayan okulumuz kalmadı. Yine de 15 Şubat öncesinde bizler şu anda köy okullarımızı gezerek eksiğimiz var mı diye bakıyoruz ama hamdolsun okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz her türlü çalışmayı yaptılar. Biz problemimiz, sıkıntımız görünmüyor” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin Covid-19 aşısı olması ile ilgili olarak Akbaş, “Milli Eğitim Bakanlığımız bu durumla ilgileniyor. Öğretmenlerimizin kimlik numaralarını Sağlık Bakanlığı’na iletiyor. Önümüzdeki hafta mı olur yoksa daha sonra mı olur bilemiyorum ama öğretmenlerimiz aşılanacaklar” ifadelerini kullandı.

1 Mart’ta 8. ve 12. sınıfların da gidişata göre yüz yüze eğitime başlaması konusunda ise Akbaş, “Hazırlıklarımız var. 1 Mart itibariyle Milli Eğitim Bakanı’mızın talimatıyla 8. ve 12. sınıflar ile beraber ilkokulun bütün seviyeleri yüz yüze eğitim-öğretime inşallah başlayacak. Bu kapsamda 8 ve 12. Sınıfların önemli sınavları var. 8. sınıflar lise 12. sınıflar ise üniversite sınavına girecek. Bu öğrencilerimiz ile ilgili Destekleme Yetiştirme Kursu’muz (DYK) var. Çocuklarımızla yakından ilgileniyoruz” diye konuştu.