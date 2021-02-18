Karabük’te köy okulları ile anaokullarında yüz yüze eğitim başladı

Karabük’te kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında 9 köy okulu ve anaokulları kar tatilinin ardından bugün açıldı.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime başlama kararı alınmasının ardından 3 gün daha açılması ertelenen köy okulları 2020-2021 eğitim öğretim dönemine bugün itibariyle başladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı verilen 3 günlük tatil kararının ardından bugün itibariyle yüz yüze eğitime başlayan Cumayanı İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’nu ziyaret ederek uzun bir aranın ardından öğretmenleri, arkadaşları ve okullarına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrencilerle bir araya gelerek sevinçlerini paylaştı.

Vali Fuat Gürel’in Cumayanı İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’na gerçekleştirdiği ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören eşlik etti.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Fuat Gürel, çikolata ve kitap hediye ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Korona virüs tedbirleri alınarak köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işleneceğini ifade eden Vali Gürel, “Herkesin temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmesi gerekiyor, alacağımız tedbirlerle bu salgından kısa sürede kurtulacağız inşallah. Bugünden itibaren öğrencilerimiz de tedbirlere uyararak eğitime başladı, öğrencilerimiz için güzel bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Okulda görevli öğretmenlerle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinleyen Vali Gürel, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olmasını temenni etti.