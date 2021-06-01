banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?
Çin'den Wuhan açıklaması
Çin'den Wuhan açıklaması
Altında son durum! 1.920 doları aşarsa yükseliş hızlanabilir
Altında son durum! 1.920 doları aşarsa yükseliş hızlanabilir
Nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi belli oldu
Nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi belli oldu

Karabük’te ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Karabük’te kademeli normalleşme kapsamında tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim başladı.

Eğitim 01.06.2021, 10:06
Karabük’te ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Karabük’te kademeli normalleşme kapsamında tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından kademeli normalleşme ile tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında ilk ders zili çaldı. Okula velileriyle gelen öğrenciler okullarının önünde sıra olurken, öğretmenler öğrencilere sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçen öğrenciler eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etti.

Uzun zaman sonra yeniden okullarına kavuşan öğrenciler mutlu olduklarını belirterek, arkadaşlarını özlediklerini aktardı. Velilerden Fatma Demirtaşlı, kararın açıklanmasının ardından çocuğunun sevinçten uyuyamadığını söyledi.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu