Karabük’te depreme dayanıksız 8 okul yıkılacak

Karabük’te yapı stoku açısından riskli olduğu belirlenen 8 okulda yıkım kararı alınırken 8 okulda da güçlendirme çalışmaları başladı.

Karabük’te Milli Eğitim Bakanlığın talimatları doğrultusunda yeni okul yapımının yanı sıra mevcut okulların durumları ile ilgili depremsellik analizleri yaptırılarak dayanaklılık durumları tespit ediliyor. Bu çerçevede kentte bulunan bütün okullar gözden geçirilirken yapılan kontrollerde güçlendirme maliyeti, maliyet oranı ve bina yaşları dikkate alındığında 8 okul binasının kullanıma uygun olmadığı karar verildi. Bu çerçevede yıkım kararı verilen 8 okul hızlıca boşaltılırken 4 okulda da güçlendirme çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.