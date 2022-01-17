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Karabük’te 2 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma riskine karşı Eflani Ovacık ilçelerinde eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı günü ara verildi.
Eğitim 17.01.2022, 23:26
Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma riskine karşı Eflani Ovacık ilçelerinde eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı günü ara verildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski ve sabah saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Elani ve Ovacık ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.