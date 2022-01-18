Karabük ve ilçelerinde eğitime yine kar engeli

Karabük’te gün boyu etkili olan ve devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okullar tatil edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ve oluşan buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.