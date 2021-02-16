Kar yüzünden tatil olan iller hangileri? İşte kar tatili olan iller!

Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında bugün akşam saatlerinde toplandı. Toplantıda yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, hafızlık eğitimi veren Kur'an kursları, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 17.02.2021 Çarşamba günü ara verilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın Çarşamba günü idarî izinli sayılmaları kararlaştırıldı.

Çanakkale Yenice'de eğitime kar tatili

Çanakkale'nin Yenice İlçesinde Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle meydana gelebilecek aksamaların önüne geçilmesi için; ilçemiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için 17 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 17 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır” denildi.

Bartın'da yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre elverişsiz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, ilimizde yüz yüze eğitime devam eden okullarımızda ve kurslarımızda (İl merkezi ve ilçe merkezlerindeki anaokulları-anasınıfları ile rehabilitasyon merkezleri hariç) eğitim-öğretime 17-18 ve 19 Şubat 2021 tarihinden itibaren 3 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir.” denildi.

Balıkesir'in 12 ilçesinde eğitime kar engeli

Balıkesir´de etkili olan yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yarın 12 ilçede yüz yüze eğitim yapılamayacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel ise 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin bazı bölgelerinde devam eden kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla 17 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süreyle, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit Gömeç, Gönen ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi - özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 17 Şubat Çarşamba günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine, Altıeylül ve Karesi İlçelerimizde bütün yaygın eğitim kursları, özel kurslar, bütün okullar, gündüz bakım evleri, kreşler, çocuk kulüplerinin ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitim ve faaliyetlerine ara verilmesine, Altıeylül ve Karesi İlçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile sağlık çalışanlarının ağır kronik rahatsızlığı olanlarıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik rahatsızlığı olan personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Gümüşhane'de kar tatili

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de belirtilen günde idari izinli sayılacakları kaydedildi.