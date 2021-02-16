Kar yüzünden tatil olan iller hangileri? İşte 16 ve 17 Şubat kar tatili olan iller!

Konya'nın 15 ilçesinde yüz yüze eğitime kar engeli

Konya'nın 15 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Konya'da gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı sebebiyle çok sayıda ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, twitter hesabından eğitime ara verilen ilçelerle ilgili paylaşımda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Büyük, "Seydişehir, Bozkır, Yunak, Doğanhisar, Sarayönü, Çeltik, Karapınar, Emirgazi, Ahırlı, Taşkent, Hadim, Derbent, Akşehir, Kadınhanı ve Yalıhüyük ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle 16.02.2021 Salı günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurulları tarafından ara verilmiş olup, uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam edilecektir" dedi.

Yozgat'ta eğitime kar engeli

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Engelli ve hamile personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Çorum'da eğitime kar engeli

Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle köy okullarında yüz yüze eğitime ara verildi.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Dodurga, Osmancık, İskilip, Boğazkale, Oğuzlar, Ortaköy, Sungurlu, Mecitözü ve Laçin ilçelerimizin yüzyüze eğitime başlayan okullarında iki gün (16-17 Şubat 2021), Uğurludağ ilçemizin yüz yüze eğitime başlayan okullarında bir gün (16 Şubat 2021) süre ile, il merkezimizde ise 15 Şubatta açılan ve taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullarımızın taşıma servisleri ile gelen öğrencileri için 16 ve 17 Şubat tarihlerinde iki gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Belirlenen sürelerde eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Kırıkkale'de eğitime kar engeli

Kırıkkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilimiz genelinde mevcut açık olan tüm köy okulu ve anaokullarımızda yüz yüze eğitime 1 (bir) gün ara verilmiş olup, eğitim 16.02.2021 Salı günü uzaktan eğitim yolu ile yapılacaktır" denildi.

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da 16 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre 15 Şubat Pazartesi günü saat 23.30 civarında Giresun genelinde kar yağışı bekleniyor. Giresun Valiliği, bu nedenle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlar gereği, 16 Şubat 2021 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Zonguldak'ta eğitime, hamile ve engellilere kar engeli

Zonguldak İl Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar alarak özel ve resmi okullara tüm hamile ve engellilere 2 gün tatil edildi.

Zonguldak İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni kararlar alınarak açıklandı. Alınan karara göre özel ve resmi okullara tüm hamile ve engellilere 16- 17 Şubat tarihleri arasında 2 gün tatil edildi.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada “İlimizde yoğun kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi risklerden dolayı yüz yüze eğime başlaması kararlaştırılan il geneli Milli Eğitim okulları, resmi ve özel anaokulları, ilkokulların, ortaokulların ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerine 16-17 Şubat tarihlerinde 2 gün süre ile ertelenmesine bu süre zarfından uzaktan eğitime devam edilmesine Rehabilitasyon merkezlerinin yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 gün ara verilmesine bu süre zarfında Zonguldak merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamle kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Isparta'da okullara kar tatili

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullar 16 Şubat Salı günü tatil edildi.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelindeki (il merkezi ve ilçeler) tüm okullarda eğitime 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelimiz 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

Bartın'da eğitime 1 gün ara verildi

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporuna göre elverişsiz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, ilimizde yüz yüze eğitime devam eden okullarımızda ve kurslarımızda (il merkezi ve ilçe merkezlerindeki anaokulları-anasınıfları ile rehabilitasyon merkezleri hariç) eğitim-öğretime 16 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

Tokat'ta eğitime kar engeli

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime ara verildi.

Yurdu etkisi altına alana soğuk ve kar yağışlı hava Tokat'ta da etkili oldu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Kent merkezine uzun bir aradan sonra kar yağması vatandaşları sevindirdi. Tokat- Sivas kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

İl genelinde devam eden kar yağışı nedeni ile kent merkezine bağlı köyler ile Niksar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Almus, Sulusaray, Başçiftlik, Reşadiye, Turhal, Yeşilyurt, Zile ve Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesine bağlı köylerde okullar bir gün süre ile tatil edildi.