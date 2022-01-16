Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı, araçlar karın altında kayboldu

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrasında park halindeki araçlar kar altında kayboldu.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ve belediye ekipleri yolları açık tutmak için tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Yoğun kar yağışı sebebiyle Küre ilçesine bağlı 30 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İlçe merkezindeki kar yağışı sebebiyle park altındaki araçlar kar altında kaldı. Araç sahipleri, araçlarının üstündeki karı uzun süren çabalarla temizlemeye çalıştı.