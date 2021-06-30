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Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinin ürettiği model uçaklar Ürgüp’te yükseldi

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri, Atölye Uygulamaları kapsamında model uçaklar yaptı.

Eğitim 30.06.2021, 12:36
Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinin ürettiği model uçaklar Ürgüp’te yükseldi

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri, Atölye Uygulamaları kapsamında model uçaklar yaptı.

Pandemi koşulları dikkate alınarak iki ayrı grup halinde yapılan atölye çalışmalarında, 24 öğrencinin katılımı ile ‘telemaster’ tipi altı adet model uçak yapıldı. Kapadokya Üniversitesi Öğr. Gör. Emin Tugay Kekeç gözetiminde yapılan uygulama dersi sonunda öğrenciler, yaptıkları model uçakları Ürgüp’te gökyüzüne uçurdular. Uygulama dersi ile ilgili konuşan Kapadokya Üniversitesi Öğr. Gör. Emin Tugay Kekeç, “Havacılık bölümlerimizde uygulama eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin atölye faaliyetleri içerisinde modern teknoloji alanı olarak benimsenen İHA (İnsansız Hava Aracı) konularında altyapı kazanmaları ve bu alana bir adım daha yaklaşmaları için çalışmalar yapmaktayız. Bu amaçla öğrencilerimiz kendi emekleri ile planlı ve ölçekli model uçak üretimini öğrenmektedir. Ayrıca model uçak ve İHA uçuşları konusunda da öğrencilerimize gerekli desteği sunmaktayız” diye konuştu.
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