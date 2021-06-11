Trakya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen “Kalite Güvencesi Çalışmaları İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı”, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi’nin de üyeleri arasında bulunduğu Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından organize edilen çalıştay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Çalıştaya, TÜB üyesi üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları ile akademik ve idari personeli katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştay, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜB Dönem Başkanı Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, bilginin çok önemli hale geldiği küreselleşen dünyada yükseköğretim kurumlarına önemli vazifeler düştüğünü ve devletin koyduğu ulusal ve uluslararası hedeflere ulaşmada bu kurumların kaliteyi bir sistem haline getirmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ise Trakya Üniversiteler Birliği’nin kendileri için bir okul gibi olduğunu ifade ederek, “Trakya Üniversiteler Birliği rektörleri ile birlikte yaptığımız etkinlikler kalite süreçlerimize de olumlu bir şekilde yansıyor. Aynı şekilde başımız sıkıştığı zaman abi üniversiteler diyebileceğim Trakya Üniversiteler Birliği üniversiteleri ile sürekli irtibat halindeyiz. Bu anlamda Trakya Üniversiteler Birliği üyesi olmaktan da memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de Namık Kemal Üniversitesi’nin akreditasyon çalışmaları sürecini anlatarak, beş aşamalı kalite süreçlerine ilişkin bilgiler verdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: “TÜB artık bir marka olmuştur.”

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversiteler Birliği’nin Türkiye’nin en iyi çalışan üniversiteler birliği olduğunu vurgulayarak başladığı konuşmasında “Trakya Üniversiteler Birliği en uzun soluklu ve gittikçe artan etkinlikleriyle bir marka olmuştur. Pek çok alanda alt çalışma gruplarının uyum içinde çalıştığını, rektörler düzeyinde olumlu çalışıldığını ve Türkiye’ye örnek bir birliktelik olduğunu ifade etmek isterim. Bu birlikteliğin kalite süreçlerini YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın katılım gösterdiği bir toplantıda anlatmak bizim için ayrıcalık” dedi.

Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi’nin kalite süreçlerine ilişkin nicel ve nitel verilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirerek üniversitenin kalite konusunda ön plana çıkan hususlarını vurguladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise kalitenin gönüllülük işi olduğunu vurgulayarak, “Gönüllülük olmadan kaliteyi gerçekleştiremezsiniz. Zorlamayla kalite olmaz. Kalitede örnek almak çok önemlidir. Bilim çok önemli. Etkilenme çok önemli. Dünyadaki bütün gelişmelerin kaynağında bir yerden esinlenme vardır. Sanayi devriminde ulaşım ve iletişim imkanlarının artmasıyla örnek alma, görme yaygınlaşmıştır” dedi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas: “Paylaşma kültürünü geliştirmemiz gerekiyor.”

Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya katılan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Yükseköğretim Kurumları Kalite Güvencesi Çalışmalarında İyi Uygulama Örnekleri ve Önemi” adlı bir sunum gerçekleştirdi. Elmas, kalitede paylaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bizim genellikle iyi yaptığımız şeyleri paylaşma alışkanlığımız yok. Paylaşım kültürünü geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü dünyada işler çok çeşitlendi. Hepsinin altından tek tek kalmamız mümkün değil. Ancak her üniversitenin yaptığı iyi işleri, bizler de alarak ilerleyebiliriz. Bunun başka bir formülü yok. Bu bakımdan bu toplantının çok önemli olduğunu düşüyorum” diye konuştu.

2015 yılından sonra dünyada hızlı bir değişim olduğunu ve bu değişime adapte olmak zorunda olduklarını söyleyen Prof. Dr. Muzaffer Elmas, tüm dünyada uyum ve teknoloji arasındaki açığın kapatılması için çalışmalar yürütüldüğünü, bunun için yetkinliğin kazandırılması ve bilişim destekli yönetimin gerekli olduğunu ifade etti. Yakın gelecekteki değişimlere hazırlıklı olmak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bu değişimleri yakalamanın önemini vurguladı. Hedeflerinin dünyayla konuşan Türkiye’nin hedeflerine uyumlu bir ajans olduğunu ve bu yolda hızla ilerleyerek uluslararası anlamda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Elmas, kalite için geliştirmiş oldukları yazılım hakkında bilgi vererek sunumunu sonlandırdı.

Çalıştay, Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Ar-Ge, Uluslararasılaşma, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi Üzerine İyi Uygulama Örnekleri başlığı altında Kırklareli Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Mülayim, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Burçin Bozdoğanoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Eker, Trakya Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu’nun sunumları ve fikir alışverişleri ile son buldu.