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Kahramanmaraş’ta okul sayısı da eğitim konforu da arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2010 yılında başbakanlığı döneminde başlattığı ’Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası’ sonrasında Kahramanmaraş’ta yapılan, yaptırılan okul sayısı hızla artarak eğitim konforlu hale geldi.

Eğitim 28.05.2022, 15:19
Kahramanmaraş’ta okul sayısı da eğitim konforu da arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2010 yılında başbakanlığı döneminde başlattığı ’Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası’ sonrasında Kahramanmaraş’ta yapılan, yaptırılan okul sayısı hızla artarak eğitim konforlu hale geldi.

Kahramanmaraş’ta 2010- 2013 yılları arasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ’Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası’ ve sonrasında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 14 olurken derslik başına düşen öğrenci sayısı ise 27 oldu.

318 bin 994 öğrencinin eğitim gördüğü kentte, 18 bin 603 öğretmen, 13 bin 043 derslik ve 1, 100 okul bulunuyor.

TÜİK rakamlarına göre; ilkokulda bir öğretmene 19, ortakokul düzeyinde bir öğretmene 14, derslik başına düşen öğrenci miktarı ise 26 olarak kayıtlara geçti.

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