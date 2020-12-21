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Kahramanmaraş’ta "Kodlama Okulu" açıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KTMSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle Kodlama Okulu açıldı.

Eğitim 21.12.2020, 12:11
Kahramanmaraş’ta "Kodlama Okulu" açıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KTMSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle Kodlama Okulu açıldı.

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu ve Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi tarafından yürütülecek proje, Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi öğrencilerine hafta sonlarında verilecek temel kodlama eğitimini kapsıyor. Üç farklı seviyede gerçekleştirilecek eğitim programı kapsamında 1. ve 2. seviyelerde 32’şer saatlik, 3. seviyede ise 40 saatlik uzaktan bağlantı ile 2020-2021 dönemi boyunca yapılacak eğitimle gençlerin animasyon ve bilgisayar oyunlarını tasarlayabilecek seviyeye ulaşmaları hedefleniyor. Proje ile çeşitli robotlar ve elektronik sistemler tasarlanabilecek. Drone, otomasyon sistemleri, akıllı sistemler, uzaktan kumandalı araçlar, giyilebilir teknoloji gibi projeler yapılabilecek.

KMTSO Fuayesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, geleceğin teknolojilerine ayak uydurabilmenin önemine dikkat çekti. Balcıoğlu, “Hepimizin önemsediği bu eğitim 3 kurdan oluşmaktadır. Bu kurun üçüncüsü dünyadaki sayılı okullarda ders olarak okutulmaktadır. Böyle bir kursun artık yenidünya düzenin konuşulduğu ve uygulandığı bir zamanda bugün imza törenini yaptık. Bizlere desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu online katıldığı etkinlikte, “Bugün TOBB olarak, Kahramanmaraş’ta yeni bir hayırlı işe imza atıyoruz. Burada yapmış olduğumuz TOBB Fen Lisesi kapsamında, kodlama okulunu faaliyetini geçiriyoruz” dedi.

Zamanın ruhuna uygun hareket ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Zira dijital çağdayız. Makinaların, makinalarla konuşmaya başladığı bir dönemdeyiz. Yapay zekanın insan zekasıyla yarıştığını görüyoruz. Hatta makinaların, doğrudan insanlarla konuşmaya başladığı günleri yaşıyoruz. Makinalarla konuşmak için de kodlama bilmek, aklımızdakini makina diline çevirmek gerekiyor. Yani eskiden İngilizce bilmek nasıl avantaj sağlıyorsa, bugünün dünyasında da kodlama bilen öne çıkıyor” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’ın bu vizyona sahip olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Biz çocuklarımızı iyi eğitirsek, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek, Allah’ın izniyle, bizim önümüzde kimse duramaz” dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, “Bu proje ile inanıyorum ki öğrencilerimiz temel kodlama ve yazılım metotlarını öğrenerek geleceğe ve yeni nesil teknolojiye daha hazır hale geleceklerdir. Bu projede emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum. Bu projenin eğitim camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu’da. “Göreve geldiğimiz günden bu yana girişimciliği geliştirmek için çalıştık. Bu konuda girişimcilik konusu bizim en büyük motivasyonumuz oldu” ifadesini kullandı.
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