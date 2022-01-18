Kağızman’da milyonluk yatırım kullanılamaz hale geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca 2017 yılında Kağızman’da yaptırılan halı saha ve spor tesisleri bakımsızlık ve sahipsizlikten kullanılamaz hale geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca Kars’ın Kağızman ilçesinde yaptırılan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne spor faaliyetlerinde kullanılması için tahsis edilen halı saha ve spor tesislerinin camları kırılmış, tahrip edilerek adeta kullanılmadan harabeye döndü.

Halı Saha ve tesisler hemen hemen hiç kullanılmadan kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar tesislerin tamamen yıkılmadan sahip çıkılmasını gerektiğine dikkat çektiler.

Kağızman’da bulunan halı saha ve tesisler son durumu içleri sızlatırken, yetkililerin tesislerle ilgili nasıl bir tedbir alacağı ise merak ediliyor.

Öte yandan halı saha ve tesislerde tahribat kameralara yansıdı.