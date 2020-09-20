Kadın öğretmenlerden örnek davranış
AFYONKARAHİSAR’DA İHSANİYE ANAOKULU’NUN 5 BAYAN ÖĞRETMENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİME OKULU HAZIR ETMEK AMACIYLA EL ELE VERDİ. ÖĞRETMENLER ÖNCE OKUL BAHÇESİNE EL ARABALARI VE KÜREKLERLE TOPRAK TAŞIDI VE DAHA SONRA BAYAN ÖĞRETMENLER OKULU BAŞTAN SONA BOYADI.
Afyonkarahisar’da İhsaniye Anaokulunun 5 kadın öğretmeni, okulu eğitim ve öğretime okulu hazır için el ele verdi. Öğretmenler okul bahçesine el arabaları ve küreklerle toprak taşıyıp, okulu baştan sona boyadı.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulunan 60 öğrencili İhsaniye Anaokulu yarın eğitim ve öğretime açılıyor. Okul müdiresi Dilek Sivrikaya ve 4 kadın öğretmen, aylardır okulun eğitime hazır olması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Erkek öğretmen ve temizlik görevlisinin olmadığı okulda kadınlar önce bahçeye el attı. El arabalarıyla okulun bahçesine toprak taşıyan kadın öğretmenler, bahçe düzenlemesini tamamladı. Öğretmenler, daha sonra el ele verip okulu baştan sona boyadı.
Yaptıkları davranışla herkese örnek olan kadın öğretmenler, öğrencilerine kavuşmayı bekliyor.
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