Kadıköy’de çocuklar için yaz atölyeleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde ücretsiz yaz atölyeleri 18 Temmuz’da başlıyor. Çocuklar yaz tatilini Kadıköy’de hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirebilecek.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek yaz atölyelerinde çocuklar, drama, müzik, resim, dans, jimnastik ve masal atölyeleri gibi birçok etkinliğe 18-31 Temmuz tarihleri arasında katılabilecek. Çocuklar farklı etkinliklerle buluşarak, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kuracakları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulunacakları atölyelerde, eğlenceli zaman geçirerek; hem eğlenecekler hem de öğrenecekler.

Eğitici ve öğretici atölyeler çocukları bekliyor

Yaz atölyelerinde, 2-14 yaş grubundaki çocuklar için değişik malzeme ve tekniklerle hayal güçlerini geliştirebilecek ve özgüvenlerini destekleyecek drama, temizlik robotu yapım atölyesi gibi 40’dan fazla atölye olacak. Yaz atölyeleri, farklı gün ve saatlerde düzenlendiği için birden fazla atölyeye katılma olanağı bulunuyor. Katılımcılar atölye tarihinden 5 gün önce online olarak ücretsiz kayıt yaptırabilecekler. Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi atölyelerine kayıt ve detaylı programa belediyenin web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.