Jandarmadan lise öğrencilerine Uludağ sürprizi

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca lise öğrencilerine yarıyıl tatili sürprizi yapıldı. Jandarma ekiplerince Uludağ gezisi için okullarından alınan öğrenci ve veliler, kayak pisti ve Oteller Bölgesine çıkarıldı. Çeşitli etkinliklerin düzenlediği gezide öğrenci ve aileler unutulmaz anlar yaşarken, jandarmanın faaliyetleriyle ilgilide bilgi edinmiş oldu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca merkez Osmangazi İlçesinde bulunan Şehit Yunus Yılmaz Ortaokulu, Şehit Jandarma Er Bahadır Aydın Ortaokulu ve Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinden seçilen 10 öğrenci ve velilerine yarıyıl tatili dolayısıyla Uludağ gezisi düzenlendi. Jandarma ekiplerince öğrenciler ve aileleri okullarından alınıp, teleferik ilke Uludağ’da kayak pisti ve Oteller bölgesine çıkarıldı. JAK timleri öğrenci ve aileler için çeşitli faaliyetler düzenlerken, okula dönüş öncesi öğrenci ve veliler hem eğlendi, hem de jandarmanın Uludağ’da yaptığı faaliyetler konusunda bilgilendi.

Jandarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirilen öğrenci ve velileri unutulmaz anlar yaşarken, gezi faaliyetinin ardından okullara bırakıldı.