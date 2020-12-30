Jandarma, öğrencilere "EBA" üzerinden trafik eğitimi verdi: Hedef 11 bin öğrenci
Kırıkkale’de jandarma tarafından ’Trafik Dedektifi Projesi’ kapsamında ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilere ’EBA’ üzerinden trafik eğitimi veriliyor.
Kırıkkale’de jandarma tarafından ’Trafik Dedektifi Projesi’ kapsamında ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilere ’EBA’ üzerinden trafik eğitimi veriliyor.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan işbirliği çerçevesinde 4-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" eğitim faaliyetleri devam ediyor.
Kent genelinde trafik kazalarının azaltılmasına yönelik Kırıkkale Valiliği koordinesinde yürütülen proje kapsamında: proje göstergelerinden biri olan "öğrencilere trafik eğitimi verilmesi" faaliyeti, dönem içerisinde yaşanan salgın nedeniyle yüz yüze verilemediğinden bu eğitimler, Vali Yunus Sezer’in talimatları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) alt yapısı kullanılarak veriliyor.
Hedef 11 bin öğrenciJandarma, "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında "EBA" uygulaması üzerinden öğrencilere ulaştı. Trafik Kısım Amiri Jandarma Asb.Kd.Bşçv. Murat Cihan tarafından toplam 300 öğrenciye verilen eğitimde, trafik kuralları anlatılarak soruları yanıtlandı. İlerleyen günlerde ise ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplam 11 bin öğrenciye uzaktan eğitim verilmesi planlanıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12