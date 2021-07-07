Jandarma Komutanlığına Aktaş vekâlet edecek

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanı Barış Ünver’in tayinin çıkması ile Jandarma Komutanlığına vekâleten Üsteğmen Erdal Aktaş bakacak. Üsteğmen Erdal Aktaş’ın ağustos ayında yeni görevine başlayacak olan bölük komutanı gelene kadar Yenişehir’de görev yapacağı öğrenildi.