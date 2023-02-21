Jandarma ekipleri, “Güvenli eğitim” için okullarda

Aksaray’da 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri de okullarda öğrencilerle buluşarak “Güvenli Eğitim” çerçevesinde öğrencilere bilgiler verdi.

Aksaray’da 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte eğitim faaliyetlerine yeniden başlayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe, belde ve köylerdeki öğrencilerle bir araya geliyor. Güvenli eğitim ortamının sağlanması ve öğrencilerin bilgilendirilmesi çerçevesinde oluşturulan “Güvenli eğitim” çerçevesinde öğrencilere bilgiler veren jandarma ekipleri aynı zamanda öğrencilerinde merak ettiği soruları yanıtlıyor. Sohbet ortamında öğrencilere eğitim veren jandarma ekipleri eğitimin ardından öğrencilere jandarma dergisi, jandarma boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürmeleri için eğitim ve farkındalık faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.