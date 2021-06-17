İznik’te gelenekten geleceğe açılan kapı

İznik’te hayata geçirilen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğinde onlarca atölyede yüzlerce öğrenci hünerlerini sergiledi.

İznik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle gerçekleştirilen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği açılışı ilgi gördü. 3 gün boyunca gerçekleşecek şenlikte atölye çalışmaları, seminerler, oyunlar, müzik dinletileri, planetaryum ve sürpriz bilim gösterileri sunulacak. Açılış konuşmalarını İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger yaparken, İznik Kaymakamı Recai Karal da duygu ve düşüncelerini aktardı.

Şenliğin açılış kurdelesi Kaymakam Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İlçe Millî Eğitim Müdürü Muhammet Asil tarafından kesildi. Robotik ve bilimsel onlarca atölye protokol üyeleri tarafından tek tek gezildi. Atölyelerde öğrenciler alanlarında uzman öğretmenler nezaretinde projeler gerçekleştirdi. Öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunurken, protokol mensupları öğrenci ve öğretmenleri emekleri dolayısıyla tebrik etti.

17-18-19 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek şenliğe İznik Kaymakamlığı, İznik Belediye Başkanlığı, Uludağ Üniversitesi ve İznik Meslek Yüksekokulu, İznik Ticaret ve Sanayi Odası, Uğur Okulları, Özel İznik Anaokulu, İznik Çini Vakfı ve Bursa Teknoloji Merkezi destek veriyor.