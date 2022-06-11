İzmirli öğrencilerden mezuniyet coşkusu

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Aşık Veysel Amfi Tiyatro’da coşkuyla kutlandı. 29 farklı programdan mezun olan bine yakın yüksekokul mezunu genç kep atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni Aşık Veysel Amfi Tiyatro’da kutlandı. Programlar halinde sahneye çıkan gençler diplomalarını aldı. Mezuniyet programı, mezun öğrencilerin sahneye çıkması ve kep fırlatması ile sona erdi. Törene, İKMYO Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Erkan Çelik, İKMYO Müdürü Prof. Derman Küçükaltan, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan,akademisyenler ve veliler katıldı. Törende konuşan Dr. Erkan Çelik, bir yılda 30’a yakın mesleki iş birliğine imza attıklarını hatırlatarak, meslek yüksekokulları için iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

“Nitelikli olarak mezun oluyorlar”

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) İzmir’de ilk olarak ‘İŞKUR Kampüste’ protokolünü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) ile imzaladığını söyleyen Çelik, “İŞKUR arasında yapılan protokolle, ara eleman istihdamında önemli bir adım atmış olduk. Öğrenciler erken dönemde iş gücü piyasasını tanıyor ve nitelikli olarak mezun oluyor” diye konuştu.

“Eğitim kalitesi tescillendi”

Her yıl eğitim kalitelerini daha da güçlendirdiklerine değinen Çelik, “Bizler gençleri anlıyor ve yatırımlarımızı onlara göre yapıyoruz. Aşçılık programımız için akreditasyon başvurusunda bulunduk. Başvuru sonrası gerek fiziki imkanlarımızla gerek müfredatımızla denetlemeye tabi olduk. Denetlemeler sonrası ise Aşçılık programımız akredite edildi. Bu, eğitim kalitemizi tescillemiş olduğumuz anlamına geliyor” dedi.

“Gönüllülük çalışmalarını önemsiyoruz”

Öğrencilerin yıl boyu birçok gönüllülük çalışması yaptıklarını da ifade eden Çelik, “Farklı programlardan öğrencilerimiz, İzmir ve çevresi için çok güzel sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi. Bu gönüllülük çalışmalarını önemsiyoruz. Öğrencilerimiz hangi mesleği icra ediyor olsunlar, sürekli kendilerini yenilemeleri gerekiyor. Gelecekte liderliklerine ihtiyaç duyacağız” ifadelerini kullandı.