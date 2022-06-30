İzmirli öğrenci 500 tam puan alarak LGS birincilerinden biri oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı, İzmir Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü’nde okuyan Barkın Özsoy 500 tam puan alarak sınavın birincilerinden biri oldu. Çok mutlu olduğunu belirten şampiyon Özsoy, başarısının sırlarını anlattı.

Bugüne kadar TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda ve TEKNOFEST Havacılık Festivali’nde Türkiye birincilikleri ile adından söz ettiren Uğur Okulları öğrencisi Barkın Özsoy, kurs ya da özel ders desteği olmadan LGS’ye hazırlanarak sınavdan 500 tam puan aldı. Dersi derste dinleyerek öğrendiğini ifade eden Barkın Özsoy, kaliteli ve yenilikçi sorular çözerek sınava hazırlandığını, hazırlık sürecinde sosyal aktivitelere katılmayı da ihmal etmediğini söyledi. Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü 8. sınıfta okuyan 13 yaşındaki Barkın Özsoy, “Çok mutluyum. Ben bu süreçte çok çalışmaktan ziyade doğru çalıştım. Çalışırken güzel sorular seçtim. Benzer soruları onlarca kez çözmedim. Yenilikçi ve kaliteli sorular çözdüm. Çözemediğim sorular olduğunda öğretmenlerimden yardım aldım. Yanlış yaptığım konular üzerinde durdum. Bu sayede eksiklerimi kapattım. Kendimi odama kilitleyip sürekli ders çalışmadım. Aynı zamanda arkadaşlarımla gezdim, sosyal aktivitelerde bulundum. Eğer bunları yapmasaydım bütün bir yıl çalışıp yorgun bir şekilde sınava girmiş olurdum” dedi.

Öğrencilere tavsiye

2020 yılında “Akıllı Trafik Sistemleri Trafik Sinyalizasyonu Programı” projesiyle TÜBİTAK Teknoloji ve Tasarım dalında bölge 1.’si ve ardında da Türkiye 1’.si olan Özsoy, 2021 yılında ise TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde, akıllı ulaşım alanında “Akıllı Trafik Sinyalizasyonu Kontrol Ünitesi Yapımı” projesiyle Türkiye 3.’sü ve aynı yarışmada insanlık yararına teknolojiler alanında takım olarak ‘’e-Çağrı’’ projesiyle Türkiye 1.’si oldu. Lise eğitimine Uğur Okullarında devam etmeyi düşündüğünü kaydeden Özsoy, “Hedefim, bilgisayar mühendisi olmak ya da yazılım konusunda bir bölümde okumak. Boş zamanlarımda programlama yapmayı çok seviyorum” diye konuştu. Özsoy, “Öğrencilere en büyük tavsiyem, derse hazırlıklı gitmeleri ve dersi derste dinlemeleri gerektiği olur. Dersi derste öğrendikten sonra konuları tekrar etmek çok önemli” tavsiyesinde bulundu.

“Onurlandırdı ancak şaşırtmadı”

Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Müdürü Ahmet Paksoy da şunları söyledi: “Uğur Okulları olarak yıllardır sınavlara öğrenci hazırlayan, bu konuda rüştünü ispat etmiş bir kurumuz. Sınava hazırlanmak, öncelikle öğrencilerimizin öğretmenlerini çok iyi dinlemesi, eve döndüğünde de dinlediklerinden ne kadarını anladığını kontrol etmesi, anlayamadıklarını da öğretmenleri ile paylaşıp konuyu pekiştirmesi ile mümkün olur. Bunları yapan öğrenciler, istediği kadar dinlenebilir, istediği kadar oynayabilir. Özel hayatına da zaman ayırabilir. Bunu yapan öğrencilerin başarısız olma ihtimali yoktur. Anne ve babaların çocukların özgüvenini sağlam tutması da başarının çok basit bir anahtarıdır. Barkın da çok iyi bir ailenin çok iyi bir evladı. Bu başarının temelinde aile ve eğitimcilerin öğrencilerle ortak çalışması var. Barkın da özel ders ihtiyacı görmeden, sadece okulda öğrendiklerini tekrar ederek başarılı oldu. Bu bizi onurlandırdı ancak hiç şaşırtmadı.”

Barkın Özsoy’un annesi Lale Özsoy ve babası Devrim Özsoy da çocuklarının başarısı ile gurur duyduklarını söyledi.

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