İzmir’in ihtiyaçları için çalışacaklar

Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan Kent Vizyonu Geliştirme Birimi, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda gerçekleşen etkinlikle tanıtıldı. Etkinliğe akademisyenler, meslek odaları ve STK’ların temsilcileri, meclis üyeleri ve belediye bürokratları katıldı.

Kent Vizyonu Geliştirme Birimi, kentin ihtiyacı doğrultusunda oluşturduğu vizyon başlıkları ile kentin her alandaki ihtiyaçları için faaliyet göstermek; kente dair araştırmalar yapmak ve elde ettiği veriler sayesinde veri tabanı oluşturmak için çalışmalar yürütecek.

“Kötü giden kaderi değiştirmeyi hayal ediyoruz”

Vizyon birimi ile halkla yönetim anlayışını uygulamak istediklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Biz bu çalışma ile aslında kötü giden kaderi değiştirmeyi ve bir halk devrimini hayal ediyoruz. Halkın; bilim insanıyla, STK’larla, meslek odasıyla, gönüllüsüyle, sıradan vatandaşıyla, memuruyla, işçisiyle, siyasi partilerin diğer temsilcileriyle aklınıza gelecek her türlü unsuru ile beraber katıldığı, fikrini kattığı, bundan çekinmediği, bunu kolayca yaptığı bir sistem içerisinde akıllı insanlar olarak her şeyi görmeyi, algılamayı sonra onları analiz etmeyi bilen insanların çıkardığı raporları okuyarak, gerçekleri anlamayı ve o gerçekler üzerinden oturttuğumuz çözüm yöntemlerini uygulamayı hayal ediyoruz” şeklinde konuştu.

Atıl alanların nitelikli kamusal alanlara dönüşüyor

Kentsel Tasarım Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, Karşıyaka’nın gelecek vizyonuna dair çalışmaların yürütüleceği Karşıyaka Belediyesi Kent Vizyonu Geliştirme Birimi’nin yaptığı çalışmalar ve gelecek projelerinin tanıtım toplantısında konuşan, Vatandaş Tasarım Bilimi Atölyelerinin ‘akademik danışmanlığını’ yürüten İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Mimari Restorasyon Programı Öğr. Gör. Pelin Özden, “Atölyeler çerçevesinde düzenlenen her alan çalışması, atıl alanların nitelikli kamusal alanlara dönüşümünde vatandaşların; ihtiyaç ve isteklerine dönük, geleneksel yöntemler yerine aktif tasarım araçlarıyla günümüzün akıl ve teknolojisine uygun biçimde, tasarım ve planlama sürecine katılmasını hedeflemektedir. Bu süreçte tasarım bilimi verisi üretilmesi, iklim krizi ve ekolojik konularda farkındalık yaratılması ve ona uygun tasarım çözümlerine ulaşılması hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.

Özden, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İlk analog VTB çalışmasını Atakent Mahallesi 6342/3’te atıl otopark alanın dönüşümünde, ikinci uygulama İzmir Büyükşehir Belediyesi-Karşıyaka Belediyesi ortaklığıyla Cemal Gürsel Caddesi’nde ‘İklime Uyumlu Sokak’ temasıyla tamamlanmış, üçüncü uygulama ise Şehit Astsubay Erkan Durukan İlkokulu bahçesinde devam etmektedir. Vatandaş Tasarım Bilimi Atölyeleri, belirli kriterlere göre seçili atıl alanlarda, farklı yönergelerle devam edecektir.”