İzmir’de vaka artışı sebebiyle köy okulunda eğitime ara verildi

15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayan İzmir’in Tire ilçesindeki Başköy ilk ve orta okulunda Covid-19 vaka artışı sebebiyle eğitime ara verildi.

15 Şubat 2021 tarihinde köy ve benzeri seyrek yerleşim yerlerinde ilkokul, ortaokul ve bağımsız anaokullarının açılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda İzmir’in Tire ilçesinde Başköy, Yemişler, Ortaköy, Topalak, Armutlu, Akmescit ve Musalar köylerinde yaşayan öğrenciler, Başköy ilk ve orta okulunda yüz yüze eğitime başlamışlardı. Bölgede Covid-19 vaka artışı meydana gelmesi sonucu bugün itibariyle Başköy ilk ve orta okulunda yüz yüze eğitime ara verildiği ifade edildi.