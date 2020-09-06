İzmir’de KPSS korona virüs tedbirleriyle başladı

Memur olabilmek için binlerce kişinin başvurduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), İzmir’de de korona virüs tedbirleriyle başladı.

Binlerce lisans mezununun memur olabilmek için başvuru yaptığı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu korona virüs (Covid-19) tedbirleriyle beraber saat 10.30’da başladı. İzmir’de sınava giren adaylara girişte maske ve dezenfektan dağıtılırken, adaylar sosyal mesafe kuralına uygun sıra halinde sınav salonlarına alındı. Sınava giren aday yakınları da okul kapılarında heyecanla çocuklarını bekledi.

Sınav sonucuna göre memur olmak isteyen adaylarda binaya giriş öncesi heyecan hakimdi. Adaylardan Damla Çakır, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "İyi geçmesini, iyi bir sonuç almayı bekliyorum" dedi.

Bir başka aday ise, "Ben pek heyecanlı değilim. Diğer girdiğim sınavlar gibi görüyorum. Korona sebebiyle çok fazla hazırlanamadım" açıklamasında bulundu.

Aday yakınları da heyecana ortak oldu

Sınav esnasında çocuklarını bina önlerinde bekleyen ailelerin de en az adaylar kadar heyecanlı olduğu görüldü. Çocuğunun sınava kursta hazırlandığını açıklayan Gülsüm Aras, "Korona sürecinden dolayı pek sağlıklı bir hazırlık dönemi olamadı. Evde çalıştıkları ile hazır olduğu bir sınava girdi kızım. Kursa kayıt ettirdik ama boşu boşuna para yatırmış olduk. Ama çocuklarımız çalıştı. Elinden geleni yaptı. İnşallah başarılı olur. Kızıma güveniyorum" diye konuştu.

Elvan Kıran isimli bir başka veli ise, "Ben kızımdan çok daha heyecanlıyım. Buraya Edirne’den geldim. Kızım bu sınavı kazanır inşallah. Çocuğum başarılı benim, çok ümitliyim. Memur olmayı çok istiyor" dedi.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adayların sınavı saat 10.30’da başlarken, Eğitim Bilimleri Oturumu ise saat 14.45’de başlayacak. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak, Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için ise adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS lisans sınavında (Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60) adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek. KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylara toplam 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.