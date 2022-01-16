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İzmir’de fabrika gibi okul: Cirosu 1 milyon TL’ye yaklaştı

İzmir Bergama Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği mobilyalar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ kampanyası kapsamında ihtiyaçları doğrultusunda 6 ilçede bulunan 99 okula gönderilirken, okulun cirosu ise neredeyse 1 milyon TL’yi buldu.

Eğitim 16.01.2022, 09:43
İzmir’de fabrika gibi okul: Cirosu 1 milyon TL’ye yaklaştı

İzmir Bergama Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği mobilyalar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ kampanyası kapsamında ihtiyaçları doğrultusunda 6 ilçede bulunan 99 okula gönderilirken, okulun cirosu ise neredeyse 1 milyon TL’yi buldu.

İzmir Bergama Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 46 öğrenci, iki atölyede 4 öğretmenin de desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ kampanyası kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından yapılan dolap, raf, masa ve satranç masaları okul yönetimi tarafından kütüphane malzemesine ihtiyaç duyulan Menemen, Foça, Aliağa, Dikili, Kınık ve Bergama’da bulunan toplamda 99 okula gönderildi. Okulun cirosu ise neredeyse 1 milyon TL.

"Toplam ciromuz 985 bin 595 bin lira"

Organize sanayi bölgelerinde ihtiyaç duyulan nitelikteki elemanları, okullarında eğitim vererek ve onları geliştirerek işletmelere yerleştirme görevleri olduğunu belirten Bergama Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Kuzu, “6 ilçede bakanlığımızın yapmış olduğu ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında 99 okula kütüphane malzemeleri yaptık. Kütüphane malzemeleri haricinde bunların laminat parkelerin döşenmesi, perdelerin hazırlanması ve boyası badanası gerçekleştirildi. Toplam ciromuz 985 bin 595 bin lira. Nerdeyse 1 milyon liraya yakın bir rakam. Yaşadığımız bölgeden aldığımız malzemelere 425 bin lira gibi bir rakamda ödemelerde bulunduk. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bunlardan bir gelir elde etti. Bu tabii öğrencilerimizi çok mutlu etti. Emeklerinin karşılıklarını aldılar. Arkadaşlarımız kütüphane haricinde özel eğitim sınıfları, karavan imalatı, hamaktan oturma gruplarına varana kadar değişik üretimler yapıyor” dedi.

"Okulumuz konsorsiyum lideri gibi"

Okulun bünyesinde bilişim ve metal işleri bölümlerinin de bulunduğunu ifade eden Kuzu, “Veri kurtarma, bilgisayar arızalarını giderme, mobil cihazlardaki kaybolan verilerin geri çağrılması gibi işler de yapmaktayız. Metal işleri bölümünde ise sandalye ve masa yapımı ürünlerimizin arasında. Döner sermaye işletmesi olan okulumuz hem ülke ekonomisine katkı veriyor hem de yöre esnafı ile makine parkını ortak kullanıyoruz. Meslek liseleri şu anda bir adım daha öne geçerek bakanlığımızın organize sanayi bölgeleri ile yapmış olduğu iş birliği çerçevesinde okulumuz, Bergama Organize Sanayi Bölgesi İtibar Bürosu oldu. Organize sanayi bölgelerinde ihtiyaç duyulan nitelikte eleman ihtiyaçlarının karşılanmasında okulumuz konsorsiyum lideri gibi. Bölgemize bulunan meslek liselerinden mezun öğrencileri, aranılan nitelikteki elemanları haline getirerek, onlara eğitim vererek işletmelere yerleştirme görevimiz var. Bu da tabi bize büyük bir mutluluk veriyor. Mezunlarımızın yüzde 90’ına yakını kendi meslek dallarında işe giriyorlar. Devletimizin yapmış olduğu mesleki eğitime harcama karşılık bulmuş oluyor” diye konuştu.

46 öğrenci ve 4 öğretmen 99 okula yetişti

Öğrenciler tarafından güncel tasarımlar ile üretilen kütüphane malzemeleri büyük bir beğeni kazanırken, öğrenciler ürettikleri mobilyaların montaj işlemlerini de kendileri gerçekleştirdi. Proje kapsamındaki 99 okulda yaptıkları işlemleri anlatan Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölüm Şefi Mustafa Başoğlu, “Bu okulların laminat parkesi, boyası ve perde malzemelerini tamamlayarak her okula birer kütüphane oluşturduk. Sadece merkezi okullar değil Bergama’nın en ücra köyüne bile, Kınık’ta, Foça’da, Dikili’de, Menemen’de bize düşen okulların kütüphanelerinin montajlarını yaparak yerlerine ulaştırdık. 9, 10 ve 11. sınıflarımızdan toplam 46 öğrenci ve onlara yardım eden 4 öğretmen ile birlikte bu projeyi tamamladık” dedi.

Öğrenciler de ilk hedeflerinin üniversite bitirmek olduğunu ifade ederek eğitim hayatlarının ardından kendi mesleki alanlarında ticaretle uğraşmak istediklerini dile getirdi.

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