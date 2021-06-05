İzmir’de 52 bin 577 öğrenci sınav heyecanı yaşayacak

Binlerce öğrenci, iki farklı oturumla yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girmek için sabırsızlanırken, İzmir’de 640 okulda 3 bin 687 salonda yapılacak olan sınavda 52 bin 577 öğrenci ter dökecek. Öte yandan, korona virüsü testi pozitif çıkan öğrenciler için ayrı okullar hazırlandı.

Binlerce öğrenci, 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

İzmir’de de 52 bin 577 öğrenci LGS sınavında ter dökecek. Sınav, kent genelinde 640 okulda 3 bin 687 salonda yapılacak. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, sınav öncesi hazırlıkları yerinde incelemek üzere okul ziyaretleri yaptı. Tüm sınav binalarının öğrenciler için hazır hala getirildiğini ifade eden Yahşi, "Öğrencilerimiz için okullara maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı. Heyecanla okullarımızda öğrencilerimizi bekliyor olacağız" dedi.

6 Haziran günü sınav binaları yakınında gürültü konusunda duyarlı olmanın önemine dikkat çeken Yahşi, "Öğrencilerimizin dikkatlerinin dağılmaması için hepimize sorumluluk düşüyor. Bir tek öğrencinin bile mağduriyet yaşamaması için çalışmalar titizlikle yürütüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantılar ile ilçe müdürleri ve ilçelerdeki şube müdürleri ayrı ayrı bilgilendirildi, dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgi verildi. İlçe müdürleri de okul müdürleri ve sınav komisyonları ile toplantılara devam ettiler. Okullara maske ve dezenfektanlar dağıtıldı. Güvenlik önlemleri için gerekli tedbirler alındı" şeklinde konuştu.

Testi pozitif öğrenciler için ayrı okullar

Korona virüsü testi pozitif çıkan öğrenciler için ayrı okullar hazırlandığını ifade eden Ömer Yahşi, "Öğrenciler için sınava girebilecekleri ayrı pandemi okulları oluşturuldu. Temaslı öğrenciler için de salonlar diğer öğrenciler için risk olmaması açısından ayrı tek kişilik salonlar planlandı. Öğrencilere destek verecek rehber öğretmenlerin de resmi okullarda hazır bulunması sağlandı. Özetle İzmir 640 okulu, öğretmenleri ve yöneticileri ile sınava hazır" diye aktardı.

"Cep telefonu, akıllı saat ve benzeri dijital araçlarla sınava giremeyeceğinizi de hatırlatalım"

Velilere çağrıda bulunan Ömer Yahşi, şöyle devam etti:

"52.577 öğrencimiz heyecanlı bir bekleyişte. Kıymetli veliler; bugün sizlerin sınava yaklaşım ve tepkilerinizin, çocuğunuza da tezahür edeceğini unutmayın ve lütfen sakin kalın. Sonuçta bu, sadece bir sınav ve neticesi ne olursa olsun, evladınız en değerliniz. Bu duyguları hissettirdiğinizde çocuğunuz da en güvenli haliyle sınava girecektir hiç kuşkusuz. Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan iki oturum halinde yapılacak sınavda, kantinler kapalı olacağı için öğrenciler kendi sularını etiketsiz, şeffaf şişelerde yanlarında götürecekler; ayrıca sınava giriş kartları ile nüfus cüzdanlarınızı da unutmayın sevgili gençler. Kimlikte fotoğraf şartı aranmıyor bu sene. Yine de son anda yaşanabilecek aksilik ihtimalleri için nüfus müdürlükleri bugün 10.00- 16.00, yarın ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak. Pazar günü kırtasiyeler de, 07.00-15.00 saatleri arasında hizmet verebilecekler. Tabi, iki adet koyu renk kurşun kalem, silgi ve kalem tıraşınızı da unutmayın. Cep telefonu, akıllı saat ve benzeri dijital araçlarla sınava giremeyeceğinizi de hatırlatalım."