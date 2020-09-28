İÜ AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

AUZEF güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı mı? İstanbul Üniversitesi Açıköğretim fakültesi 2020 güz dönemi AUZEF kayıt yenileme için kılavuzunu adayların erişimine açtı. Binlerce kişi bu kılavuza bağlı kalarak işlemlerini gerçekleştirecek. Peki 2020-2021 yılı AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? 2020 İÜ AUZEF sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte merak edilen bilgiler…

AUZEF Yarıyıl Başlangıç ve Sonları

Güz Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı: 28 Eylül 2020

Güz Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Sonu: 01 Ocak 2021

Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı: 08 Mart 2021



Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Sonu: 11 Haziran 2021

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