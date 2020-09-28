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İÜ AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
Adayların merakla ve heyecanla beklediği İÜ AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri takvimi belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim fakültesi üzerinden eğitim görmek isteyen ve gören adaylar için İÜ AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı ve kılavuz da yayınlandı. Bu kılavuza göre işlemler yapılacak. Peki 2020 İÜ AUZEF sınavı ne zaman? İşte merak edilenler…
Eğitim 28.09.2020, 20:09
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AUZEF güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı mı? İstanbul Üniversitesi Açıköğretim fakültesi 2020 güz dönemi AUZEF kayıt yenileme için kılavuzunu adayların erişimine açtı. Binlerce kişi bu kılavuza bağlı kalarak işlemlerini gerçekleştirecek. Peki 2020-2021 yılı AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? 2020 İÜ AUZEF sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte merak edilen bilgiler…
AUZEF Yarıyıl Başlangıç ve Sonları
Güz Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı: 28 Eylül 2020
Güz Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Sonu: 01 Ocak 2021
Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı: 08 Mart 2021
Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Sonu: 11 Haziran 2021
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|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
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|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0