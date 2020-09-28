banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!
Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!
AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
Kim Kardashian’dan küstah Türkiye çıkışı!
Kim Kardashian’dan küstah Türkiye çıkışı!
Barcelona 4-0 Villareal
Barcelona 4-0 Villareal

İÜ AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

Adayların merakla ve heyecanla beklediği İÜ AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri takvimi belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim fakültesi üzerinden eğitim görmek isteyen ve gören adaylar için İÜ AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı ve kılavuz da yayınlandı. Bu kılavuza göre işlemler yapılacak. Peki 2020 İÜ AUZEF sınavı ne zaman? İşte merak edilenler…

Eğitim 28.09.2020, 20:09
6
İÜ AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

AUZEF güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı mı? İstanbul Üniversitesi Açıköğretim fakültesi 2020 güz dönemi AUZEF kayıt yenileme için kılavuzunu adayların erişimine açtı. Binlerce kişi bu kılavuza bağlı kalarak işlemlerini gerçekleştirecek. Peki 2020-2021 yılı AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? 2020 İÜ AUZEF sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte merak edilen bilgiler…

AUZEF Yarıyıl Başlangıç ve Sonları

Güz Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı: 28 Eylül 2020

Güz Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Sonu: 01 Ocak 2021

Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı: 08 Mart 2021

Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Sonu: 11 Haziran 2021

AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
banner388
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0