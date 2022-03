İTÜ'nün ilk & ödüllü uluslararası öğrenci zirvesi Global Opportunities in Business and Investment, bilinen adıyla GOBI'nin kayıtları açıldı

2009 yılında Üniaktivite tarafından ''En İyi Uluslararası Organizasyon'' ödülüne layık görülen, İTÜ'nün ilk uluslararası öğrenci zirvesi olan GOBI; 13 yıldır "Bu Bir Hayal Ürünüdür!" mottosu ile dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara evrensel konularda rehber olmayı ve onlara yeni fırsatlar sunmayı amaçlamıştır.



14. senesinde Sabancı Holding global sponsorluğunda ''İnsanı Yeniden Tanımla!'' sloganıyla 11 - 12 - 13 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan GOBI; bu yıl farklılık, teknoloji, değişim, insan, farkındalık, alışkanlık, etki gibi pek çok farklı temayı işlerken ''Gobist'' adını verdiğimiz yabancı öğrencilerle İstanbul'da vakit geçirmenizi sağlayacak.

GOBI'22 Tanıtım Dosyası



Bu yıl konuşmacılarımızdan bir kaçı:

- Northeastern Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Madhavi Venkatesan ile ‘’Awareness: A New Circular Vision for the World’’ başlıklı oturumda farkındalığı konuşacağız.

- Yönetmen & Yazar Mu Tunç ve Loud and Proud Kurucu Ortağı Elif Çetin ile yaratıcılık üzerine konuşacağız.,

- B2Metric AI CEO'su Murat Hacıoğlu, ''Is the Artificial Intelligent the Ultimate Solution Partner?'' başlıklı panelde bizimle olacak.