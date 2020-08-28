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İTÜ ÇEKİRDEK’E YATIRIM YAĞMURU: GİRİŞİMLERE OCAK AYINDAN BU YANA 20 MİLYON TL’Yİ AŞAN YATIRIM YAPILDI!

Üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nde 2020 yılının başından bu yana 15 girişim 20 milyon TL’yi aşan yatırım alma başarısını gösterdi. Böylece İTÜ Çekirdek’te 2020 ilk 7 ayında yapılan yatırımlar; İTÜ Çekirdek’te 2019’un ilk 7 ayında yapılan yatırımları dörde katladı.

Eğitim 28.08.2020, 12:38
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İTÜ ÇEKİRDEK’E YATIRIM YAĞMURU: GİRİŞİMLERE OCAK AYINDAN BU YANA 20 MİLYON TL’Yİ AŞAN YATIRIM YAPILDI!

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’te eğitim teknolojilerinden çevre teknolojilerine; ulaşım teknolojilerinden sağlık teknolojilerine kadar birçok farklı alanda, bu yılın ocak ayından bu yana yapılan yatırımlar toplamda 20 milyon TL’yi aştı. Böylece, İTÜ Çekirdek’te 2020 ilk 7 ayında yapılan yatırımlar; İTÜ Çekirdek’te 2019’un ilk 7 ayında yapılan yatırımları dörde katladı.

Pandemi süreci girişimcilik ekosistemini durdurmadı!

Konuyla ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent’in Direktörü ve İTÜ Çekirdek’in Kurucusu Arzu Eryılmaz, “Küresel çapta etkisini gösteren pandemi süreci kuşkusuz tüm dünyadaki şirket ve girişimcileri derinden etkiledi. Ancak bu süreçte Türkiye’nin teknoloji üreten pek çok girişiminin duraksamadan ürünlerini geliştirmeye devam ettiklerini gördük. Çok çevik hareketle ürün ve hizmetini pivot eden birçok girişim de oldu. Girişimcilerin bu çabalarının boşa çıkmadığını görüyoruz. Verilerimize göre geçen yılın ilk 7 ayında girişimlerimize yapılan yatırım tutarı 4 milyon TL iken; bu sene, ocak ayından bu yana yapılan yatırımlar dörde katlanarak 20 milyon TL’yi aştı ki yatırım sözleşmesi gereği yatırımını açıklayamayan ve değerlemesi 72 milyon TL‘yi aşan diğer girişimlerimizle birlikte toplam yatırım tutarı, aslında 20 milyon TL’nin çok daha üstünde. İTÜ Çekirdek olarak yol arkadaşlığı ettiğimiz girişimlerin gelişmelerine katkı sunmanın ve Türkiye’den Dünya’ya açılan teknolojilerin merkezi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İşte yatırım alan girişimlerin detaylı bilgisi:

Girişimler

Yatırım Miktarı

Değerleme

1

ADLEMA - Sızdırmazlık Test Cihazı

*

₺6.193.398

2

BenzinLitre

*

₺9.000.000

3

Cyber Struggle

*

₺38.000.000

4

GmPly

*

₺7.000.000

5

Missafir

*

₺12.400.000

6

Heimdall

₺250.000

*

7

HUBBOX

₺300.000

*

8

Let'SSteps

₺100.000

*

9

MeloKnows

₺208.000

*

10

Menlo Music

₺1.400.000

*

11

BrandFace

₺3.430.000

*

12

Nanomik

₺1.800.000

*

13

Stude.ai

₺700.000

*

14

Syntonym

₺250.000

*

15

Virasoft

₺12.240.000

*

Yatırımı açıklayanların toplam yatırım tutarı

₺20.678.000

*

Değerlemesini açıklayanların toplam değerlemesi

₺72.593.398

İlgili bilgiler; yatırımcı-girişimci arasında yapılan anlaşmalar gereğince gizli tutulmaktadır.

Girişimlerle ilgili detaylı bilgi için;

ADLEMA: Sızıntı test sistemini optimize ederek parça verimini artırmaya yardımcı olmak için veri yönetimi ve üretim analizi yazılımıyla birlikte endüstrinin en geniş sızıntı tespit cihazı portföyünü sunuyor.

BenzinLitre: Tüm akaryakıt istasyonlarını güncel fiyatları, doğru lokasyonları ve tesis-içi imkanları ile listeleyerek kullanıcıların tasarruf etmesini ve karar verme sürecini akıllı hale getirmesini sağlayan aynı zamanda dinlenme tesisleri, yol yardım, sigorta teklifi gibi araç sahiplerinin farklı ihtiyaçlarına da çözüm getiren bir mobil uygulamadır.

BrandFace: Kitlesel reklam ajansı modeli ile markaların ihtiyaç duyduğu özgün ve yaratıcı içeriği kullanıcıdan tedarik ederken kullanıcıyı para ile ödüllendiren video paylaşım platformudur.

Cyber Struggle: Siber güvenlik teknolojileri ve sertifikaları geliştirir.

GmPly: Eğitim şirketleri ve kurumsal şirketlerin eğitim departmanları için ücretsiz interaktif video eğitimleri oluşturabilmelerine imkan veren ve bu videolar üzerinden gerçek zamanlı KPI ölçümü alınabilmesine olanak veren bir SaaS e-learning platformudur.

Heimdall: Müşterilerinin daha önce derin yaralar aldıkları ya da daha önce karşılaşmadıkları, öngöremedikleri risklere karşı maddi ve manevi olarak koruyacak bir yazılımla onların yanında olabileceği görüntü işleme, yapay zeka ve makina öğrenmesi kullanan yüksek bir teknoloji ürünüdür. Üzerindeki onlarca kamera ve sensör bulunan bir drone ile topladığı verileri analiz eder, herhangi bir tesisin ya da herhangi bir yangının riskini ortaya koyar.

Hubbox: Tasarlanan IoT cihaz ve yazılım ile kolay, hızlı ve uzmanlık gerektirmeden makinelere ve istenilen noktalara güvenli olarak ve çok fazla teknik bilgi gerektirmeden erişim sağlar.

Let'SSteps: Değişen yaşam trendleri ile birlikte doğasından koparak hareketsizliği bir alışkanlık haline getiren bireyler için oyun dinamiklerini kullanarak sürdürülebilir davranış değişikliği kazandırmayı amaçlayan dijital spor platformudur.

MeloKnows: Kullanıcıların bulundukları yerden kendilerine uygun kişisel bakım ürün ve hizmetlerine inovatif yollarla ulaşmasını sağlayan bir dijital güzellik asistanıdır.

Menlo Music: Müzik ve eğlence odaklı mobil uygulamalar geliştiren ve yayınlamayı amaçlayan Menlo Music’in ilk yayınladığı platform Staroke adında bir sosyal şarkı söyleme platformudur. Kullanıcılar ister tek başlarına, isterlerse birlikte şarkı kayıtları oluşturabilirler. Staroke, profesyonel ses ve video efektleri ile stüdyo ortamını telefonlara taşır. Staroke, eğlenmek isteyen, keşfedilmek isteyen, müzik etrafında sosyalleşmek isteyen herkesi hedeflemektedir.

Missafir: Ev sahipleri için stressiz kısa dönemli ev kiralama platformudur. Evini kısa/orta vadeli kiraya vermek isteyen veya misafirlerle paylaşmak isteyenlerin uygun adaylar bulabilmesi için hem dijital hem de operasyonel çözümler sunar.

Nanomik: Nanomik, gıda ve tarım ürünlerini bozulmadan ilk günkü tazeliğinde tutan doğal koruyucular geliştirir.

Stude.ai: Öğrencinin potansiyelini keşfetmesini sağlayan ve potansiyeline ulaşmasına yardımcı olan yapay zeka destekli öğrenci asistanıdır.

Syntonym: Syntonym analitik metrikleri maksimum oranda koruyarak kamera görüntü verilerini GDPR uyumlu bir şekilde anonimize eder.

Virasoft: Dijital patoloji ve telepatoloji sektörlerinde gerçekleştirdiği projeler ve ürünlerle birlikte başta kanser olmak üzere diğer patolojik hastalıkların tanı ve teşhisini daha efektif hale getirir.

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