İtibarını en çok artıran üniversiteler arasına girdi

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle 8’incisi düzenlenen, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri sahiplerini buldu. Vakıf Üniversiteleri Kategorisi’nde yıl içinde itibarını en çok artıran üniversiteler arasında gösterilen Doğuş Üniversitesi (DOU) adını ilk üçe yazdırdı.

Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi AKADEMETRE iş birliğiyle gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması baz alarak düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” sahiplerine kavuştu. 70’e yakın kategoride gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde saha araştırması tamamlanarak ilk üçe kalan markalar belirlendi. Toplam 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar arasına Doğuş Üniversitesi Vakıf Üniversiteleri Kategorisi’nde adını ilk üçe yazdırdı.

“Geleceğimizi birlikte şekillendirmek bizim için önem taşıyor”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, “Doğuş Üniversitesi’nde akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve idari kadrolarımızdan oluşan güçlü bir iletişim üçgeni, uyumlu bağlar bulunmaktadır. Bu üçlünün bir arada tam bir güç oluşturduğuna inanıyoruz. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve idari kadrolarımız birbirini tamamlayan ve mükemmel sonuçlar oluşturacak potansiyele sahiptirler. Bu sebeple, yaptıklarımızda ve Doğuş Üniversitesi’nin geleceğini kurgulayan, yol haritasını çizen projelerimizde ve stratejilerimizde onların görüşlerini almak, geleceğimizi birlikte şekillendirmek bizim için çok büyük önem taşıyan konuların başında gelmektedir” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan nitelikli niceliktir”

“Öğrencilerimizin geleceği Doğuş Üniversitesi’nin geleceğidir” diyen Prof. Dr. Özkan, “Doğuş Üniversitesi için önemli olan nitelikli niceliktir. Bu yaklaşım ve bakış açısı ile hareket eden Doğuş Üniversitesi Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi AKADEMETRE iş birliğiyle gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde bu sene vakıf üniversiteleri arasında itibarını en çok arttıran üç üniversiteden birisi olmaya layıkıyla hak kazanmıştır” şeklinde konuştu.