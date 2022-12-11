İtfaiyeden gerçeği aratmayan tatbikat: Öğrenciler bu şekilde tahliye edildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde lisede gerçekleştirilen yangın tatbikatı, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Karasu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Karasu Anadolu Lisesi’nde yangın tahliye, söndürme ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta öğrenciler senaryo gereği camdan tahliye edildi. Tatbikat gerçeği aratmayan görüntülere sahne olurken, yaralıların camdan tahliye edilmesi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Ayrıca tatbikatta öğrenci ve eğitimcilere seminer verildi.