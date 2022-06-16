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İtfaiye erlerine yılanlı eğitim
Kayseri’de itfaiye erlerine hayvanat bahçesindeki yılanlarla ’yılan yakalama’ eğitimi verildi.
Eğitim 16.06.2022, 11:50
Kayseri’de itfaiye erlerine hayvanat bahçesindeki yılanlarla ’yılan yakalama’ eğitimi verildi.
Yaz aylarının gelmesiyle beraber yılanlar ortaya çıktı. Kendilerine gelen ihbarları kısa sürede değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın oluşturduğu yılan timleri de vatandaşların imdadına yetişerek yılanları yakalıyor. Timde bulunan itfaiye erlerine hayvanat bahçesinde bulunan yılanlarla eğitim verildi. Çevre Koruma Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde yılan türleri, yakalama yöntemleri ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.