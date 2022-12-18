Istranca Dağı eteklerinde afet eğitimi

Kırklareli’nde bulunan Istranca Dağları eteklerinde Kızılay gönüllülerine afet eğitimi veriliyor.

30 Kızılay gönüllüsünün katılımlarıyla Istranca Dağları’nda bulunan bir Doğa Eğitim Merkezinde Türk Kızılay Kırklareli Şubesi Başkanlığınca afet eğitimleri düzenleniyor. 3 gün sürecek kampta afet malzemelerinin tanıtımı, çadır kurma, ormanlık alanda doğal afetlerde yapılması gerekenler anlatılıyor.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç afetlere karşı en iyi şekilde müdahale için Kızılay gönüllülerini eğittiklerini belirterek “Bu gün burada Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığınca düzenlenmiş olan 3 gün 2 gece lig 1 kamp programındayız. Gönüllülerimiz genç Kızılay ile birlikte afet liderlerimizi eğitiyoruz. Burada genç arkadaşlarımız, gönüllülerimiz, afet eğitimi alacaklar, afet teçhizatlarını tanıyacaklar, ilk yardım eğitimleri tertip edilecek ve arkadaşlarımıza çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Burada arkadaşlarımıza hiç unutamayacakları bir hafta sonu, kamp programı yaşatmış olacağız. Onursal başkanımız cumhurbaşkanımız, gençlere ve gençliğe verdiği önemle, biz de ondan aldığımız ödevle 154 yıllık kurum hafızası ve kabiliyetimizle yeni nesilleri eğitimi için çok önem veriyoruz. Afet liderlerimizi eğiterek topluma kazandırmış olacağız” dedi.

Amacın afetler esnasında profesyonel ekip yetiştirmek olduğunu söyleyen Göç, “Arkadaşlar burada aldıkları eğitim ile öncü birliklere yardımcı olacak, lojistik destek sağlayacak gönüllülerimizi burada profesyonel hale getirmek. Burada guruplar halinde eğitilecekler. Afet, arama kurtarma, ilk yardım konusunda uzmanlaşmış bir kadro oluşacak” diye konuştu.

Göç, gerçekleşen kampta eğitimlerin yanı sıra sahipsiz hayvanlar için yapacakları beslenme odaklarını da sokaklara bırakacaklarını vurguladı.

Kızılay Gönüllüsü Çağrı Yıldırım kamp sayesinde bir çok konuda bilgi aldıkları dile getirerek Kızılay’a teşekkür etti.

Hiç unutulmayacak bir hafta sonu geçirdiklerini anlatan Yıldırım, afetlere karşı en iyi şekilde eğitildiklerini söyledi.