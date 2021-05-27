İstinye Üniversitesi'nde yüzde 35'lik zam öğrencileri isyan ettirdi

Eğitim-öğretim yılı ortasında yüzde 35’e kadar varan zamlarla karşılaşan İstinye Üniversitesi öğrencileri okul önünde bir araya geldi. Birçok öğrencinin yapılan zamlarla birlikte okulu bırakma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren öğrenciler, zamların geri çekilmesi talebinde bulundu.



20 BİN LİRAYA VARAN ZAMLAR VAR



Tek tek durumlarını anlatan öğrenciler, yeni fiyatlandırmaları özellikle bu pandemi döneminde karşılayamayacaklarını söyledi. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden Buse Kurkut “Bütün dünyanın zorluk çektiği bu pandemi sürecinde zaten mevcut ücreti öderken bile zorlanıyoruz. Üzerine yüzde 35’lik zamlar yapılıyor. 20 bin liraya kadar çıkan zamlar da var. Özellikle tıp fakültelerinde, yabancı öğrencilerde zam çok yüksek. Sınavları mı düşünelim, parayı mı düşünelim bilemiyoruz. 20 bin nasıl birden 28 bin lira ücret olabildi?” diye sordu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’den Kübra Atmaca ise çalıştığı halde ücreti ödeyemeyecek noktaya geldiğinin altını çizdi. Özellikle pandemi dolayısıyla ekonomik olarak geçen seneden daha kötü durumda olduklarını belirten Atmaca, “Sesimizi duyun. Bu ülkenin geleceğiyiz. Bize sahip çıkılması gerekiyor. Sınavım olduğu halde buraya geldim. Ben zaten parayı ödeyemiyorum. Bu durumda hiç ödeyemem” ifadelerini kullandı.



Türkmen bir öğrenci de 2 bin 250 dolar ödediğinin altını çizdi ve ekledi: “En son baktığımda 2 bin 700 dolar olmuştu. Biz yabancı öğrenciler olarak zaten burada çalışarak ödememizi yapıyoruz. Çünkü ailemizden bize gelecek para yok. Orada da durum kötü. Burada tek başıma yaşıyorum. Günlük işlerde çalışarak geçim sağlıyorum. Tüm yabancı öğrenciler benim yaşadığımı yaşıyor.”

Meral Danyıldız/Birgün