İstanbul’da yüz yüze eğitim yine ertelendi

Meteorolojinin art arda yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da başlayan kar yağışı eğitimi de etkiledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Şubat’ta yapıtlığı açıklamada yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Bugün yeni bir açıklama yapan Vali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü de ara verildiğini belirtti.