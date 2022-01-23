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İstanbul’da üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Eğitim 23.01.2022, 23:44 24.01.2022, 00:02
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörleri ile yaptığı görüşmeler sonrası İstanbul’daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.