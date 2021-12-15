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İstanbul’da mesleki eğitim seferberliği

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimini farklı sebeplerden dolayı tamamlayamamış öğrencilerin, mesleki eğitim programlarında eğitimlerini tamamlayabilmeleri için yoğun kapsamlı çalışma başlattı.

Eğitim 15.12.2021, 14:06
İstanbul’da mesleki eğitim seferberliği

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimini farklı sebeplerden dolayı tamamlayamamış öğrencilerin, mesleki eğitim programlarında eğitimlerini tamamlayabilmeleri için yoğun kapsamlı çalışma başlattı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul terki yaşayan öğrencilerin mesleki eğitim programlarında eğitimlerini tamamlamaları için çalışma başlattı. Başlatılan çalışmayla, eğitimini farklı sebeplerden dolayı tamamlayamamış öğrencilerin bu program sayesinde eğitimlerini tamamlayıp belgelerini alabilmesi hedefleniyor.

Sektörün istediği nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul sanayi Odası gibi kurum ve kuruluşlarla çok yönlü iş birliklerini ortaya koyan protokoller imzalandı. İmzalanan protokoller sonucunda hem iş gücüne katılım hem de sektörün beklediği nitelikteki insan kalitesine katkı sağlamak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren 36 mesleki eğitim merkezine ek olarak mesleki ve teknik okulların bünyesine mesleki eğitim merkezi programı açarak sürece hız kazandırılmaya çalışıldı.

Konuyla ilgili bir dizi görüşmeler yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yaptığı açıklamada, gerek genç işsizliğin azaltılması, gerekse sektörün talep ettiği ara eleman ihtiyacının karşılanmasının oldukça önemli olduğunu belirtti. İstanbul’da farklı sebeplerden dolayı okul terki yaşayan, eğitimlerini tamamlayamayan öğrenciler için söz konusu programın büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Yazıcı, “36 mesleki eğitim merkezinin yanında 278 mesleki ve teknik Anadolu lisesi bünyesinde de bu programlar uygulanmaya başlanarak toplamda bu sayı 314’e ulaştı. Mesleki eğitim merkezlerimizde 33 alan ve 181 meslek dalında eğitim verilmekte. Bu oldukça geniş bir yelpaze oluşturmakta. Eğitim terki yaşayan öğrencilerimiz ilgili alan ve dallarda bu program ile eğitimlerini tamamlayabilecekler” dedi.

Yürütülen çalışmalar bağlamında İstanbul’da geniş katılımlı bilgilendirme ve tanıtım toplantıları yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın başkanlığında, Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeytinburnu İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinde 3 oturumda gerçekleştirilen toplantılara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu, 39 ilçe milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim mesleki eğitimden sorumlu şube müdürleri, 340 mesleki ve teknik eğitim okul/kurum müdürü ve ilimizdeki tüm rehberlik araştırma merkezi müdürleri katıldı.

Geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerinin de verildiği yerler olan mesleki eğitim merkezlerinin hemen herkes tarafından ulaşılabilir olmasının esas alındığının belirtildiği toplantıda, okulda sürekli devamsızlık, akademik başarısızlık gibi sebeplerden ötürü eğitimlerini tamamlayamamış olanlara yönelik bir farkındalık oluşturularak bu programa öğrenci kazandırılması konusu belirtildi. Bu sayede öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde kalarak eğitime katılım oranının yükseltilmesi, nitelikli işgücüne katılım ve istihdam artışı sağlanacağı vurgulandı.

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