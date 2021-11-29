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Depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi: "Ben müteahhit değildim, sadece kooperatif müdürüydüm"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da şiddetli lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da şiddetli lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Eğitim 29.11.2021, 20:12 29.11.2021, 20:54
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da şiddetli lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.