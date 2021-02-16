İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar tatili açıklaması...

Vali Yerlikaya paylaşımında " Devam eden kar yağışı nedeniyle; Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Sevgili İstanbullular,



❄️Devam eden kar yağışı nedeniyle;



????Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir.



????Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır.https://t.co/yJ3HvkLgxe https://t.co/hmGq7AvwuP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 16, 2021