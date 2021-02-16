Son Dakika
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar tatili açıklaması...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Eğitim 16.02.2021, 16:46 16.02.2021, 16:51
9
Vali Yerlikaya paylaşımında " Devam eden kar yağışı nedeniyle; Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.
Sevgili İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 16, 2021
❄️Devam eden kar yağışı nedeniyle;
????Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir.
????Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır.https://t.co/yJ3HvkLgxe https://t.co/hmGq7AvwuP