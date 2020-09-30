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İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’ndan Akdeniz Üniversitesi’ne 7 Ödül

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen 7 buluş 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda (ISIF’20) ödül aldı.

Eğitim 30.09.2020, 14:20
2001
İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’ndan Akdeniz Üniversitesi’ne 7 Ödül

5. Uluslararası Buluş Fuarı 05 Ağustos - 27 Eylül 2020 tarihlerinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Fahri Patronajı ve Türk Patent ev sahipliği ile Uluslararası Mucitler Federasyonu uluslararası himayesinde gerçekleştirildi. 26 ülkeden 519 buluşun sergilendiği çevrimiçi uluslararası buluş yarışmasında Akdeniz Üniversite öğretim üyeleri ve Akdeniz TTO girişimcileri tarafından geliştirilen 10 patent sergilendi.

Uluslararası jüri kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sergilenen patentler 1 Grand Prix, 1 Altın, 4 Gümüş ve 1 Bronz madalya olmak üzere toplam 7 ödüle layık görüldü.

5. Uluslararası Buluş Fuarı’nda Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mamedov “Bitkilerde Furin ile Hedef Proteinlerin İn Vivo Post-Translasyonel İşlenmesi” çalışmasıyla ISIF’20 Grand Prıx Ödülü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban ise “Mikobakterilerin Üretilmesi ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Test Edilmesinde Yeni Bir Besiyeri” çalışmasıyla ISIF’20 Altın Madalya almaya hak kazandı.

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban ve ekibi

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Canpolat “Kızılötesi Radyasyon ile Patojenlerden Koruma Sağlayan Yüz Maskesi”çalışmasıyla, Fen Fakültesi Öğretim Elemanları Prof. Dr. Sibel Tunç, Prof. Dr. Osman Duman, Arş. Gör. Bahar Kancı Bozoğlan “Kontrollü İlaç Salımı Yapan, Sıcaklığa Duyarlı Antifungal Özellikli Akıllı Hidrojeller”çalışmasıyla, Fatih Çetinkaya “Brilyant Özellikteki Ekstrakt Ürün ile Diş Remineralizasyonunu Kolaylaştırarak Lezyonların Neden Olduğu Ağrıyı, Hızlı ve Etkin Bir Biçimde Ortadan Kaldıran Solüsyon”çalışmasıyla, Yavuz Sümer, Arash Ravanbakhshazar ise “Akıllı Hidromat”çalışmasıyla ISIF’20 Gümüş Madalya almaya hak kazandı.

Mühendislik Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Hakan Aktaş  da “Okul Servisi Görüntü İşleme ile Güvenlik Sistemi” çalışmasıyla ISIF’20 Bronz Madalyaya layık görüldü.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Üniversitemizde ülkemizin gelişimine değer katacak buluşların üretiliyor olması oldukça sevindirici. Temel hedefimiz, bilim ve teknoloji alanlarında üst düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma yapma imkanları sunarak bu sayıları çok daha arttırmak ve üniversitemizde üretilen bilimi topluma ve insanlığa yararlı çıktılara dönüştürebilmektir. Bunun için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Bu çalışmalara imza atan akademisyenlerimizi, girişimcilerimizi ve Akdeniz Teknoloji Transfer ofisimizi bu önemli başarıları için tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.”diye konuştu.

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