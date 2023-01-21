İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: “İstanbul’da yaklaşık 12 bin tane sınav görevlimiz var”

Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında direksiyon sınavlarına giren sınav görevlilerinin aldığı ücretlerin zamlanmasına ilişkin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Ataşehir’de açıklamalarda bulundu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “İstanbul’da yaklaşık 12 bin tane sınav görevlimiz var. Ülkemizin 4’te 1’indeki sınav uygulamaları İstanbul’da gerçekleşiyor. Böylesine büyük bir çalışmayı yürüten ekibimizle biz de çok sık bir araya geliyoruz" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, sınava giren öğretmenleri ve sürücü adaylarını pist alanında denetleyerek, direksiyon sınavlarına giren sınav görevlilerinin aldığı ücretlerin zamlanmasına ilişkin Ataşehir Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Eğitim ve Sınav Alanı’nda açıklamalarda bulundu. Direksiyon sınavlarında görev alan öğretmenlerin ücretlerine geçen yıla oranla yüzde yüze varan artış gerçekleşti. Öğretmenler bu düzenlemeyi memnuniyetle karşıladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Burada toplumumuzda çok önem arz eden bir çok insanımızı da trafik kazalarında kaybediyoruz. Bununla ilgili her alanda devletimiz iyileştirme sağlamaya çalışıyor. Yeni yolların, otobanların yapılması, trafik düzenlemelerindeki gelişmeler çok kıymetli. İlgili bakanlıklarımızın emekleri çok değerli ama biz de eğitimciyiz ve şuna da çok inanıyoruz, bu süreçlerdeki iyilişmelerin temelinde eğitim yatıyor. Hem sürücü eğitimleri aşamasında hem bu aşamadan sonra bizzat sınav uygulamasında çok ortak bir hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız da buradaki hassasiyeti özellikle öğretmenlerimizin sınav uygulamalarındaki özverili çalışmalarını çok yönlü olarak dikkate alıyor. " dedi.

“İstanbul’da yaklaşık 12 bin tane sınav görevlimiz var”

Açıklamalarına devam eden Yazıcı, “İstanbul’da yaklaşık 12 bin tane sınav görevlimiz var. Ülkemizin 4’te 1’indeki sınav uygulamaları İstanbul’da gerçekleşiyor. Böylesine büyük bir çalışmayı yürüten ekibimizle biz de çok sık bir araya geliyoruz. Öğretmenlerimiz günde yaklaşık 12 tane adayımızın sınavını gerçekleştiriyorlar. Sabah çok erken saatlerde başlıyor. Cumartesi Pazar gerçekleşiyor sınavlar. Haftanın 5 günü çalışan meslektaşlarımız hafta sonu görev aldıklarında da bu sınav uygulaması içerisinde bulunuyorlar. Sabah erken saatlerde bir araya geliyoruz. Varsa uygulamada karşılaşılan güçlükleri birlikte değerlendiriyoruz. Tabi beraberinde ilçelerimizde sınav komisyonlarımız ve denetim elemanlarımız var. Tabi en fazla emek araç içerisinde bulunan öğretmenlerimizin” diye konuştu.

“Öğretmenlerimizin emekleri karşısında aldıkları ücret az diye değerlendirildi ve bunun üzerinde yüzde yüze varan iyileştirmeler sağlandı”

Levent Yazıcı, “Milli Eğitim Bakanlığımız başta sayın bakanımız bu süreçle ilgili düzenli bir iyileşme çalışması yürüttü. Öğretmenlerimizin emekleri karşısında aldıkları ücret az diye değerlendirildi ve bunun üzerinde yüzde yüze varan iyileştirmeler sağlandı. Önümüzdeki günlerde de öğretmenlerimiz bunla ilgili görevleri aldıkça ücretlerdeki iyileştirmeleri daha iyi görüyorlar” dedi.

Yapılan ücret artışından memnun olduğunu belirten öğretmen Zakir Şahin, “Bir kaç senedir burada sürücü kurslarımızı yapmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene ile bu sene arasında ciddi bir artış söz konusu. Gayet memnun edici oldu. Bu şekilde burada sınavlarımıza devam ediyoruz. Geçen sene 430 civarı verilirken bu sene 916 TL veriliyor. İzin günümüzde geliyoruz özellikle” diye konuştu.

Öğretmen Metin Şentürk, “1997 yılından beri sınavlara giriyorum. Yüzde yüzün üzerinde bir artış oldu. Teşekkür ediyoruz ve memnunuz. Açıkçası önceden çok gelmek istemiyordum. Yeterli gelmiyordu. Ciddi bir emek veriyorduk” ifadelerini kullandı.